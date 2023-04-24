Убийц российских военных настигло возмездие: новости СВО на вечер 24 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российские войска за сутки уничтожили порядка 470 военных ВСУ и наемников. Противник потерял две гаубицы Д-20, одну Д-30, самоходную установку «Гвоздика», БМП, БТР, БМ РСЗО «Град», а также артиллерийскую систему M777. Российскими ударами были поражены три склада боеприпасов, командно-наблюдательный пункт, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, средствами ПВО сбито 38 БПЛА.

24 апреля в военном ведомстве сообщили, что три дня назад ракетный комплекс «Искандер» уничтожил в районе Константиновки в ДНР порядка 60 наемников, еще около 20 получили ранения. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что речь идет о боевиках Грузинского легиона, причастных к истязаниям и убийствам российских солдат под Киевом в марте 2022 года. Конашенков заявил, что Минобороны известно о каждом убийце, По его словам, их всех настигнет возмездие.

В ночь на 24 апреля российские военные спешно отбили в Севастополе атаку катеров-дронов ВСУ. Все безэкипажные плавсредства противника были уничтожены, попытка украинских солдат ударить по базе Черноморского флота провалилась.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота ВМФ России в Севастополе

Российские штурмовые отряды продолжают биться на западе Артемовска при поддержке авиации, артиллерии и подразделений десантников, прикрывающих бойцов с флангов. За сутки в данном районе летчики провели восемь вылетов, артиллеристы выполнили 76 огневых задач. В ДНР в районе Богдановки войска РФ нанесли поражение резервам ВСУ, пытавшимся прорваться в Артемовск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских бойцов в северо-западной и западной частях Артемовска. По его словам, обстановка остается напряженной.

Украинские издание «Страна.ua» со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщило, что Москва и Киев ведут переговоры по обмену пленными в формате «всех на всех». По словам руководителя ГУР, в рамках процедуры обмена на Украину вернулись уже свыше 2200 бойцов. Буданов отметил, что если такой обмен состоится, это станет беспрецедентным историческим моментом, поскольку обычно такие обмены проходили уже после завершения боевых действий, а не на фоне продолжающегося конфликта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов написала, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину СВО. По данным WSJ, глава ГУР отдал одному из офицеров приказ «приготовиться нанести массовые удары» 24 февраля. Впоследствии Киев согласился «отложить удары по просьбе Вашингтона», как стало известно журналистам из доклада ЦРУ, вышедшего 22 февраля.

РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в экстренных службах о падении беспилотника в Московской области. По информации агентства, дрон без боеприпаса весом около 100 килограммов рухнул в районе Ногинска недалеко от дачного кооператива. СМИ писали, что внутри дрона обнаружили двигатель внутреннего сгорания производства США. При этом Telegram-канал SHOT сообщил, что БПЛА нес 17 килограммов взрывчатки. Минобороны не комментировало эту информацию.

Экс-глава компании «Ильюшин» Алексей Рогозин на основе данных СМИ предположил, что упавший в Подмосковье дрон мог не только долететь до Москвы, но и перелететь ее. Он усомнился, что целью была столица.