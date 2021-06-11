«Серьёзная машина»: японцы восхитились автомобилями Aurus

https://static.news.ru/photo/2dc11384-cbd9-11eb-a746-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премиальные автомобили Aurus российской компании привели в вострорг японцев. Материал о них выпустил Yahoo News Japan.

Как говорится в публикации,бронированный лимузин Aurus принадлежит в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Причём он ездит на нём не только по стране, но и за рубежом.

Разрабатывали модельный ряд с 2012 года, сейчас компания выпускает уже 15 разных автомобилей.

Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью Германии. Вот вроде Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо! — написал японец.

Другие назвали автомобиль «серьёзной машиной», и удостоверились, что «русские умеют производить не только „коммунистических уродцев“!». Также японцы шутили, что при такой мощи, он, наверное, «жрёт 50 бензина на 100 километров». Другой остряк предположил, что автомобиль выдерживает взрыв мины или прямое попадание ракеты.

В Японии, наверное, понадобились бы права на грузовик? — написал ещё один японец.

«Внешне — представительский лимузин высшего класса. Внутри — бронетранспортёр», «Семь тонн! Тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны», добавили остальные.

На автозаводе в Елабуге 31 мая стартовало серийное производство машин премиум-класса Aurus Senat. Его открывали президент Владимир Путин, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.