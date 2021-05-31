Путин запустил серийное производство люксовых машин Aurus

https://static.news.ru/photo/181286c6-c233-11eb-94fe-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На автозаводе в Елабуге стартовало серийное производство машин премиум-класса Aurus Senat. Его открывали президент Владимир Путин, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости.

Рассчитываем, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции, — цитирует Путина агентство.

По словам президента, впервые в истории России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса. В эту работу были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. Путин заявил, что они справились с задачей и поблагодарил их.

Ранее сообщалось, что что стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 млн рублей, а базовая версия — 18 млн рублей. На лимузине этой марки ездит глава государства. Объём выпуска автомобилей этого бренда в текущем году составит 300–350 машин.