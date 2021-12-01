«Сердце рвётся на части»: белорусская политзаключённая выступила в суде

Политзаключённая Ольга Золотарь, обвинённая по трём статьям УК Белоруссии по делу о митингах после выборов президента страны в августе 2020 года, 30 ноября выступила в суде с последним словом. Она объяснила свои действия любовью к людям и ненавистью к насилию, передаёт Sobesednik.ru. Золотарь заявила о своей приверженности духовным ценностям и человеческому достоинству.

Моё сердце рвётся на части, потому что градус ненависти растёт, увеличивается количество боли и обид. Необходимо покаяние и взаимное прощение. Только так возможно остановить общественно-политический кризис в стране. В материалах дела моим действиям придан смысл, которого я не предполагала. Обычные человеческие поступки, реакции и чувства криминализированы, — сказала Золотарь.

После её речи зал зааплодировал, но судья предупредила об административной или даже уголовной ответственности за такое нарушение порядка. Прокурор Жанна Баранова запросила для неё пять лет лишения свободы по статьям «Создание экстремистского формирования», «Организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок», «Пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

У Ольги Золотарь пятеро детей. Силовики задержали её 18 марта, адвокаты во время следствия зафиксировали синяки на её теле, но в возбуждении уголовного дела по факту избиения им отказали.

Ранее стало известно, что за подписку на запрещённые в Белоруссии Telegram-каналы грозит уголовная ответственность и реальные тюремные сроки. По словам руководителя аналитических проектов БелаПАН Александра Класковского, по такой логике властям следует признать деструктивной саму конституцию республики, поскольку в ней декларируется право граждан на свободу слова и выражения своей точки зрения.