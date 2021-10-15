Читать вредно: в Белоруссии будут сажать за подписку на оппозиционные СМИ

С этой недели в Белоруссии вводится уголовная ответственность за подписку на социальные сети, каналы в мессенджерах и другие онлайн-ресурсы, которые власти вносят в список запрещённых. Это сразу заносит в категорию экстремистов не только авторов и администраторов таких ресурсов, но и посетителей. NEWS.ru выяснил, какую цель преследуют в Минске, вводя подобную солидарную ответственность.

Постановление Совета министров № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» регламентирует «порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями».

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Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности, — с удовлетворением извещают инициаторы постановления.

Для привлечения граждан за «создание протестной активности» даже не потребовалось вносить изменения в УК РБ. Там уже имеется статья 361-1 (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы) как раз для участников экстремистских формирований.

К экстремизму отныне причисляются распространение (перерепост) и подписка на экстремистские ресурсы, разъясняет Главное управление по борьбе с организованной преступностью Белоруссии. По этой статье виновным может грозить от трёх до семи лет лишения свободы.

Новое постановление Совмина республики совершенно открыто предназначено для того, чтобы запугать аудиторию «экстремистских» онлайн-ресурсов, вынудить людей отписаться от них и тем самым лишить нежелательные сайты какого-либо влияния, рассказал NEWS.ru белорусский политолог Александр Класковский.

С онлайновыми медиа, которые не нравятся властям, силовики ведут борьбу не первый день. Сразу после августа 2020 года, когда начались протесты, власти действовали грубой силой не только на улицах, но и в виртуальном пространстве — просто отключали Интернет в тех или иных сегментах. Поэтому последнее постановление Совмина — это юридическое оформление порядка вещей, который в белорусском Интернете по факту существует уже больше года. Александр Класковский руководитель аналитических проектов БелаПАН руководитель аналитических проектов БелаПАН

Новшество нынешнего документа состоит в первую очередь в том, что если раньше к ответственности привлекались администраторы таких ресурсов, то теперь аналогичную же ответственность будут нести и их потребители. В этом просматривается аналогия с другими видами «бинарной» уголовной ответственности, например, которую несут в равной мере воры и скупщики краденого или взяткодатели и взяткополучатели.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пугать тюрьмой читателей оппозиционных ресурсов белорусским властям понадобилось потому, что администраторы и авторы антилукашенковских медиа почти все уехали за пределы страны и их сложно достать физически, в то время как их аудитория осталась дома, поясняет Класковский.

Власти решили, что бороться за умы электората будет эффективнее, если никто не будет создавать им конкуренцию, в том числе сам электорат. Для этого деструктивными и экстремистскими объявляются любые ресурсы и публикации, в которых содержится хотя бы минимальная критика режима и силовиков, — говорит он.

По словам Класковского, по такой логике властям следует признать деструктивной саму Конституцию республики, поскольку в ней декларируется право граждан на свободу слова и выражения своей точки зрения.

Ощущение, что новым постановлением власти хотят именно запугать общество, складывается оттого, что у силовиков есть техническая возможность просто заблокировать неугодные сайты, чтобы попасть на них можно было только через VPN. Это само по себе многократно сокращает аудиторию. Но видимо, власти решили, что маслом кашу не испортишь, — заключает политолог.

Целью нового постановления являются в первую очередь крупные онлайн-площадки, по факту являющиеся самостоятельными СМИ с числом подписчиков порой большим, чем у официальных медиаресурсов. Так, канал Nexta Live имеет 972 тысячи подписчиков, TUT.BY 494 тысячи. В T elegram большой популярностью пользуется антилукашенковский канал с аполитичным названием «Чай с малиновым вареньем» (128 тысяч подписчиков).

Немаловажно, что решение белорусских властей не является сугубо внутренним делом этой страны, потому что в онлайн-мире нет национальных границ. Соответственно, санкции за неисполнение постановления Совмина РБ могут коснуться не только граждан республики. Другое дело, что не очень понятно, как белорусская милиция может установить факт такой подписки, но всё же гостям Белоруссии можно посоветовать не проверять это на себе и отписаться от нежелательных ресурсов хотя бы на время визита в страну.