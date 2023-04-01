Сенаторы от новых регионов попали в черный список Зеленского Зеленский ввел санкции против членов Совфеда от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский включил в санкционный список сенаторов от Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, представляющих регионы в Совете Федерации. Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, санкции в отношении парламентариев вводятся на 10 лет. Против сенатора от Донецкой Народной Республики Натальи Никоноровой уже были введены санкции, поэтому ее имя не фигурирует в указе, передает ТАСС.

Под украинские санкции, согласно указу Зеленского, попали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, представитель Херсонщины Константин Басюк и член Совфеда от Запорожья Дмитрий Ворона. Внесение в санкционные списки на Украине предусматривает блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и ряд других ограничительных мер.

Зеленский 1 апреля подписал указ о санкциях в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Ограничения вводятся сроком на 10 лет.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев ожидает от Европы усиления санкционного давления на Россию и поставок большого количества оружия. С такими требованиями в офисе Зеленского выступили после заявления президента России Владимира Путина о планируемом размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.