Сенатор Джабаров прокомментировал заявления МИД Британии о давлении на РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в своём Telegram-канале заявления МИД Великобритании о намерении экономического давления на Россию вплоть до разрушения её экономики. Он заявил, что времена Британской империи прошли, и прежних рычагов давления у Великобритании уже нет.

Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи. Очнитесь, господа: на улице XXI-й век, — написал сенатор.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее сообщил, что его страна вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота», рестрикции против Объединённой авиастроительной корпорации, Роcтеха и Объединённой судостроительной корпорации. Он также заявил о планах Британии ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям — зарабатывать на британском рынке и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Санкции предусматривают также отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.

Как сообщалось, Лондон замораживает все активы банка ВТБ, а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом Королевстве. Также Джонсон не стал исключать отключение России от системы SWIFT в дальнейшем.