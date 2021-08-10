Семья противников вакцинации умерла от коронавируса за неделю

Семья из трёх человек, которые называли себя противниками вакцинации, умерла от коронавируса в Португалии. Об этом сообщает The Guardian.
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Гонсалвеш заявил, что поделиться своей историей он решил, поскольку считает важным помочь людям — по его словам, печальный опыт семьи может подтолкнуть других противников вакцинации к решению сделать прививку.
Ранее стало известно, что государства с высоким уровнем доходов не должны отказываться от программы ревакцинации из-за трудностей с доступностью прививок в более бедных странах. Об этом заявил NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг, комментируя идею моратория на бустерные дозы.