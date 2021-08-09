Британский вирусолог объяснил ошибку критиков ревакцинации

Государства с высоким уровнем доходов не должны отказываться от программы ревакцинации из-за трудностей с доступностью прививок в более бедных странах. Об этом заявил NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг, комментируя идею моратория на бустерные дозы. По его словам, проблема должна быть разрешена параллельно: нужно увеличить производство вакцин против коронавируса и снизить их стоимость.

Янг указал на то, что среди специалистов существуют опасения, согласно которым программа бустерной вакцинации в обеспеченных странах может уменьшить доступность доз в более бедных странах.

Я не понимаю, почему это должен быть двоичный выбор. Нам необходимо обеспечить глобальные поставки вакцин, поддерживая программы производства, распространения и вакцинации в странах с низким и средним уровнем доходов. Фармацевтическим компаниям необходимо предоставить лицензии на местное производство вакцин, а также снизить стоимость своих препаратов, — заявил собеседник NEWS.ru.

По словам Янга, необходимость ревакцинации абсолютно очевидна: она связана с вероятностью ослабления иммунитета против коронавирусной инфекции, особенно у пожилых людей и уязвимых социальных групп, а также с необходимостью обеспечить защиту от новых вариантов COVID-19.

О том, что на глобальном уровне пора ввести мораторий на ревакцинацию, заявлял директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, соответствующий запрет мог бы действовать как минимум до конца сентября. Гебрейесус уверял, что продвижение дополнительных доз мешает устранить глобальное неравенство в доступе к вакцинам.