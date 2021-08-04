ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

В мире следует ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции до конца сентября. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводит РИА Новости.

Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября, — заявил чиновник.

По его словам, мораторий можно будет продлить и на более длительный срок, чтобы достаточное количество людей были вакцинированы в мире до конца года. Гебрейесус добавил, что в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам. В более бедных странах на 100 жителей приходилось только 1,5 дозы вакцины, а в более богатых препаратом были обеспечены из 100 жителей почти 100 человек.

Но мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть глобальных поставок вакцин, использовали бы их ещё больше, в то время как большинство наиболее уязвимых людей в мире остаются незащищёнными, — подчеркнул глава ВОЗ.

В настоящее время в мире сделано более 4 млрд прививок. При этом свыше 80% вакцин ушло в страны с высокими и средними доходами, несмотря на то что на них приходится менее половины мирового населения.

Ранее глава Белого дома Джо Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США. По его словам, в настоящее время общество сталкивается с «пандемией непривитых».