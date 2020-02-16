Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов с 15 февраля находится с рабочим визитом в Иране.
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Визит Данилова продлится до 17 февраля.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что судно было сбито ПВО страны по ошибке. На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли.
Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил отправить бортовые самописцы сбитого в Иране самолёта на расшифровку во Францию.
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