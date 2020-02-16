https://static.news.ru/photo/51acd814-50d3-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: danilov.oleksiy/facebook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов с 15 февраля находится с рабочим визитом в Иране.

Как сообщае т «Интрефакс-Украина», целью приезда Данилова стало обсуждение проблем в расследовании крушения Boeing 737 украинской авиакомпании. В воскресенье, 16 февраля, секретарь СНБО почтил память погибших в авиакатастрофе украинцев, возложив цветы на месте падения воздушного судна вместе с послом Украины Сергеем Бурдиляком.

Визит Данилова продлится до 17 февраля.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что судно было сбито ПВО страны по ошибке. На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил отправить бортовые самописцы сбитого в Иране самолёта на расшифровку во Францию.