СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла

https://static.news.ru/photo/2572835e-71eb-11eb-ac5e-96000091f725_660.jpg Андрей Картаполов Фото: mil.ru

Замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова на Украине подозревают в организации Иловайского котла. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Досудебное расследование в отношении российского военного проводит Генпрокуратура Украины. Картополова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны.

По версии следствия, в 2015 году Картаполов, занимавший в то время пост заместителя начальника Генштаба РФ, участвовал в организации боёв в районе города Дебальцево, а также командовал подразделениями сил самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В конце августа 2014 года украинские солдаты попали в окружение под Иловайском. Коридор, по которому, согласно договорённости, они должны были выйти, был обстрелян. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у посольства РФ в Киеве состоялась акция с требованием привлечь к ответственности президента РФ за убийство украинских солдат. «Путин, за Иловайск ответишь!» — под таким лозунгом в столице Украины несколько сотен человек собрались, чтобы выразить своё отношение к тем событиям. Митингующие также зачитали и одобрили декларацию с призывом к России освободить украинских политзаключённых.