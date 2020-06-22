СБУ рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

https://static.news.ru/photo/99429a9c-b46a-11ea-8f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Архив Службы безопасности Украины совместно с институтом национальной памяти представил вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.

Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, расшифровка телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «саркофага», — приводит пресс-служба СБУ слова директора отраслевого госархива СБУ и одного из составителей издания Андрея Когута.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о «маленьких» авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки, — подчеркнул он.

Презентация книги состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения с онлайн трансляцией на странице Украинского института национальной памяти. Это издание стало продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 ​​документов, опубликовали весной 2019 года.

26 апреля 1986 года в 01:23 на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл мощный взрыв, повлекший разрушение части реактора и пожар. В результате образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Белоруссии и России, но и территории многих европейских стран — Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему — седьмому уровню опасности.

Вскоре после катастрофы вокруг ЧАЭС создали так называемую зону отчуждения, это 30-километровая территория, подвергшаяся наибольшему радиоактивному загрязнению, куда запрещён свободный доступ.

21 июня в Чернобыльской зоне отчуждения снова загорелся лес. Пожар охватил около 3 га территории. Сегодня его потушили. Причины случившегося выясняются. В начале мая NEWS.ru также писал о пожаре в зоне отчуждения.