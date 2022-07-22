СБУ готовит массовые зачистки «нелояльных» украинцев в Николаеве РИА Новости: СБУ готовит массовые зачистки «нелояльных» украинцев в Николаеве

Фото: president.gov.ua

Службе безопасности Украины (СБУ) готовит масштабную операцию в Николаеве по выявлению «неблагонадёжных» граждан, имеющих связи с Россией и нелояльных киевскому режиму, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника одного из российских силовых ведомств. Он отметил, что украинское ведомство готовит рейды на улицах, проверки мобильных телефонов, а также отправку в фильтрационные лагеря. По его словам, в город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины.

По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие десять дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей​​​, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что людям будут платить 100 американских долларов за доносы на своих друзей, знакомых и соседей.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков ранее заявил, что украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Он привёл в пример отказ бойцов 100-й бригады теробороны города Луцк Волынской области участвовать в боевых действиях. Специалист назвал действия мобилизованных сил «бунтом», который свидетельствует об отчаянии людей.