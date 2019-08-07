https://static.news.ru/photo/199790ba-a02d-11e9-8781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил озабоченность дружелюбным настроем некоторых европейских стран в отношении России.

По его мнению, действия части лидеров стран Евросоюза выглядят как попытка разморозить отношения с Москвой.

Если это так, то их политика недальновидна, — цитирует агентство Reuters слова дипломата.

Он пояснил, что потепление в отношениях даст сигнал Кремлю, что Европа «позволит уйти от ответа» за воссоединение с Крымом.

Пшидач также заметил, что Москва не отступила ни на полшага от своей «агрессивной политики», хотя против России неоднократно принимали ограничительные меры.

Ранее News.ru писал о том, что ни одна страна не собирается помогать Украине возвращать Крымский полуостров. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. По его мнению, официальное непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, так как на полуострове всё равно действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании.