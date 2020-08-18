СБ ООН обсудит в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/024af9b0-e168-11ea-99a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua/Global Look Press

США и Эстония выступили с инициативой обсудить в Совете Безопасности ООН ситуацию в Белоруссии. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене, — цитирует ТАСС сообщение источника.

Собеседник агентства уточнил, что с инициативой обсуждения выступили США и Эстония.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.

Как писал NEWS.ru, управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ситуацией в Белоруссии, где происходят столкновения между протестующими и силовиками. Об этом заявила официальный представитель управления Элизабет Тросселл.

Тросселл отметила, что правозащитники всемирной организации озабочены сообщениями о применении против демонстрантов водомётов, резиновых пуль и других спецсредств. Кроме того, собеседница агентства упомянула, что в республике продолжаются ограничения на доступ в Интернет, нарушающие права граждан на получение информации и свободу СМИ.