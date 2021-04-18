В МИД РФ оценили возвращение США в ядерную сделку с Ираном

https://static.news.ru/photo/dac71332-a0e4-11eb-98d6-96000091f725_660.jpg Пётр Ильичёв Фото: mid.ru

Глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв высказался о возможном возвращении США в ядерную сделку с Ираном. По его словам, для этого не потребуется принятия специальной резолюции Совбеза ООН.

Когда они выходили, была отдельная резолюция? То есть резолюция 2231 продолжает действовать — так она и будет действовать, — сказал Ильичёв журналистам.

Речь идёт о так называемом Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который был заключён в 2015 году между Россией, Китаем, Германией, Великобританией, Францией, США и Ираном. Среди прочего условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон объявил о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

В минувший вторник, 13 апреля, замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что республика приступает к обогащению урана до уровня 60 процентов. Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих планах.