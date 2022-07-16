Саудовский принц после обвинений Байдена напомнил ему об ошибках США Reuters: саудовский принц Мухаммед бен Салман напомнил Байдену про ошибку США в Ираке

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ответ на обвинения президента США Джо Байдена напомнил ему, как часто Вашингтон совершал просчеты за рубежом, пишет Reuters. Ранее американский лидер обвинил принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали просчеты, такие как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке, — подчеркнул Мухаммед бен Салман.

Наследный принц предупредил Байдена, что попытки США навязать другим странам собственные ценности обречены на провал. Он вспомнил Ирак и Афганистан, где Вашингтон потерпел полную неудачу.

Обвинения со стороны Байдена прозвучали накануне. После переговоров в Эр-Рияде американский лидер заявил, что считает Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Сам наследный принц категорически отверг обвинения.

Журналиста Washington Post Хашогги убили в 2018 году в Турции. Байден, который в то время не являлся президентом, пообещал разобраться в ситуации и превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя.