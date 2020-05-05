Саудовская принцесса опасается, что заразилась в тюрьме COVID-19

Саудовская принцесса Басма бинт Сауд опасается, что заразилась в тюрьме коронавирусом.
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Ранее NEWS.ru писал, что звезда социальной сети Instagram Фатима Хишванд, известная как Сахар Табар, заразилась коронавирусом в тюрьме. Об этом рассказал её адвокат Паям Делафшран. Мать женщины отметила, что пациентка сейчас находится в карантинной секции тюрьмы.
ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.
В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.
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