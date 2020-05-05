Саудовская принцесса опасается, что заразилась в тюрьме COVID-19

https://static.news.ru/photo/7948bf6a-8efd-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Басма бинт Сауд Фото: Chatham House/CC BY 2.0/wikipedia.org

Саудовская принцесса Басма бинт Сауд опасается, что заразилась в тюрьме коронавирусом.

Как утверждают источники Daily Mail, они не могут выйти на контакт с принцессой. Её дочь ранее якобы сообщала родственникам, что в их тюрьме зафиксированы случаи инфицирования COVID-19, и её мать испугалась, что могла подхватить инфекцию.

Как уточняет РЕН ТВ, 56-летнюю принцессу задержали в марте 2019 года при попытке выехать в Швейцарию на лечение. После этого о её судьбе не было ничего известно до апреля 2020 года, когда в Twitter Басмы бинт Сауд была опубликована просьба о помиловании принцессы и её 28-летней дочери.

Ранее NEWS.ru писал, что звезда социальной сети Instagram Фатима Хишванд, известная как Сахар Табар, заразилась коронавирусом в тюрьме. Об этом рассказал её адвокат Паям Делафшран. Мать женщины отметила, что пациентка сейчас находится в карантинной секции тюрьмы.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.