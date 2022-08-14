Саудовская Аравия вложилась в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ

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Компания саудовского принца Kingdom Holding инвестировала более €500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Эта информация подтверждается сообщением самой компании саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding.

В феврале компания вложила более 1,37 млрд саудовских риялов ($365 млн) в американские депозитарные расписки «Газпрома», а также 196 млн ($52 млн) в глобальные депозитарные расписки «Роснефти».

Также компания инвестировала порядка 410 млн риялов ($109 млн) в американские депозитарные расписки ЛУКОЙЛа с февраля по март.

Ранее эксперт в сфере нефтяного рынка Мэтт Смит написал, что Саудовская Аравия унизила президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед странами Ближнего Востока, поддержав решение ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.