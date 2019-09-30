https://static.news.ru/photo/fcd32b0c-e397-11e9-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: officialsaudiaramco/facebook.com

Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак беспилотников. Об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Saudi Aramco выкачивает 9,8 миллиона баррелей в сутки, как и было до середины сентября.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Однако мировые державы обвинили в случившемся Иран. Одним из первых о причастности Тегерана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также не поверил, что саудовские НПЗ атаковали йеменские хуситы. Эту версию он назвал невообразимой и недостоверной, писал News.ru.