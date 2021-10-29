Саудовская Аравия начала строить в пустыне инновационный город будущего

Саудовская Аравия приступила к строительству инновационного города будущего Неом. О проекте создания мегагорода в пустыне стало известно в 2017 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Его инвестиционный потенциал составляет более $500 млрд. Город возводится на площади в 26,5 тысячи кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне.

Даже 1% работы, необходимой для планирования и строительства города, ещё не завершён, — пояснил руководитель проекта Назми ан-Нас, добавив, что планы строительства ещё находятся в стадии разработки.

Город рассчитан на проживание в нём 1 млн человек. Власти рассчитывают разместить в новом городе первых жителей и начать принимать туристов уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ увеличат объёмы нефтедобычи до 3,65 млн баррелей. Обе страны договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.