Санду не исключила провокации в Молдавии из-за Украины

Майя Санду / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает провокации на территории Молдавии из-за происходящего на Украине. Глава государства при этом отметила, что не видит военной угрозы для своей страны. Она призвала всех проявлять «бдительность и осторожность», пишет ТАСС.

Логично, что мы беспокоимся. Но я не хочу, чтобы страх завладел обществом. Нужно проявлять бдительность и осторожность, — рассказала Санду.

Она выразила уверенность в том, что в ближайшие несколько недель в республике ничего не произойдёт.

Министерство обороны России ранее сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». В пресс-службе ведомства отметили, что в Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами.

После факта расстрела военные провели фото- и видеосъёмки, чтобы передать украинским и западным журналистам. Ведомство также сообщило об артиллерийском ударе ВСУ по российским военным в Белой Кринице Херсонской области с целью вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями.