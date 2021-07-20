Самый богатый человек в мире отправился в космос

Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard. Об этом говорится на сайте компании Blue Origin.

Космический корабль стартовал в 16:12 по московскому времени. Вместе с ним в полёт отправились младший брат Безоса Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Джоэса Дэмена Оливер Дэмен, а также 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была полететь в космос ещё в 1961 году. Она стала самым пожилым астронавтом в истории.

Для New Shepard это уже 16-й испытательный полёт, однако корабль впервые летит в космос с экипажем на борту. Спустя несколько минут после запуска капсула корабля с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и достигла космоса.

Ранее руководитель космической компании SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поздравили с успешным полётом к границе космоса британского миллиардера и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Космолёт Брэнсона стартовал в воскресенье, 11 июля, с космодрома в американском штате Нью-Мехико. Самолёт-носитель поднял его на высоту 15 километров, после чего корабль запустил собственный двигатель и поднялся до 80 километров. В эти минуты экипаж смог испытать состояние невесомости.