Самолёт с россиянами задержан в аэропорту на севере Канады

В аэропорту Йеллоунайф на севере Канады задержан самолёт с россиянами на борту, сообщил канадский министр транспорта Омар Альхабра в своём Twitter. Ранее страна решила закрыть воздушное пространство для самолётов из РФ в связи с ситуацией на Украине.

Чартерный самолёт, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа, — написал министр.

По данным телеканала СВС, на борту самолёта находятся двое россиян. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего путешествия.

Министерство транспорта Канады и пограничная служба ведут проверку возможного нарушения запрета. Самолёту до окончания проверки запрещено покидать аэропорт.

Ранее стало известно, что власти Канады расширили санкционные списки против РФ. Туда были добавлены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев и ряд других государственных деятелей.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.