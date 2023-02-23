Самое время: в Южной Корее оценили отказ Путина от ДСНВ Южнокорейский эксперт Пак Чон Су: решение о приостановке участия РФ в ДСНВ своевременно

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«Своевременным» и «хорошим» назвал решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) бывший глава комитета по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Пак Чон Су. По его мнение, которое приводит РИА Новости, данное решение заставит США «призадуматься» и поможет заблокировать возобновление ядерных испытаний Вашингтона, Лондона и Парижа.

По мнению корейского эксперта, конфликт на Украине «неизбежно затянется» и его разрешение станет возможным лишь в том случае, если ситуация окажется кризисной для всех или если какая-либо из сторон окажется в экстремальной ситуации.

В этой ситуации заявление Путина о приостановке участия в ДСНВ является своевременным предложением, которое может заблокировать возобновление ядерных испытаний США, Великобританией и Францией, а также укрепление их вооружений. Решение президента РФ приостановить участие в ДСНВ — неплохой выбор для России. И нельзя винить Путина за это решение, так как в 2019 году президент США Дональд Трамп разорвал Договор о ядерной стратегии средней дальности (РСМД), который ограничивает гонку вооружений между двумя странами, — сказал Пак Чон Су.

Он добавил, что теперь страны Запада могут воспользоваться шансом помешать «сольной игре» Штатов, которые не подвержены угрозам боевых действий напрямую, а «вальяжно смотрят на ход войны с другой стороны Атлантики».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее отметил, что в Москве рассматривают реакцию Запада на решение РФ как неготовность к переговорам.

При этом президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Американский лидер назвал этот шаг «большой ошибкой».