Саммит в Тегеране назвали возможностью прорвать блокаду России Немецкий обозреватель Зайберт: саммит в Тегеране — это возможность прорвать блокаду России

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Грядущий трехсторонний саммит в Тегеране — это возможность прорвать международную блокаду России, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на немецкого обозревателя Томаса Зайберта. Готовящиеся к встрече главы России, Ирана и Турции имеют свои интересы, но все не доверяют Западу, отметил журналист.

Президент России, иранский сторонник жесткой политики и глава государства НАТО Турции за одним столом. Необычный саммит — втроем против Запада. Все хотят поговорить о конфликте на Украине и сирийском кризисе во время официальной встречи и на индивидуальных встречах в кулуарах саммита. Страны преследуют частично противоположные интересы, но общим для всех троих является их недоверие к Западу, — считает Зайберт.

Он добавил, что Владимир Путин впервые после начала украинского конфликта посетит страну, не являющуюся постсоветской. Журналист отметил, что и Россия, и Иран, и Турция в разной степени находятся под западными санкциями и ищут партнеров.

Визит Владимира Путина на саммит ранее подтвердила иранская сторона. По словам председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими, на переговорах будут обсуждаться вопросы экономического развития и сотрудничества.