Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу. Он пожаловался, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам. В своём Facebook-аккаунте он понадеялся, что его обращение не останется без внимания.

1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершённым делам, — написал Саакашвили.

Он отметил, что по грузинским законам любой человек, которого задержали в рамках действующего уголовного дела, должен быть доставлен в суд. Тем не менее, по словам экс-президента Грузии, его держат в камере уже девять дней, а его адвокату сообщили, что в ближайшее время слушания проводиться не будут.

Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идёт плечом к плечу с партией Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело, — заключил Саакашвили.

Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, задержали 1 октября, он находится в тюрьме города Рустави.

Ранее отец экс-президента Грузии врач Николоз Саакашвили обратился к своему сыну с просьбой прекратить голодовку в тюрьме. Он считает, что эта акция только навредит сыну, а ему нужны силы для последующей борьбы.