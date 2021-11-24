«Ржавеющий» флот американцев сравнили с мёртвым ВМФ СССР

Состояние кораблей Военно-морских сил США в настоящее время напоминают мёртвый Военно-морской флот СССР, об этом сообщил обозреватель издания 19FortyFive Джон Россомандо. Он добавил, что из-за десятилетий пренебрежения и нерационального расходования средств американские военно-морские верфи пришли в упадок.

В прошлом месяце я посетил военно-морскую базу Норфолк — штаб Атлантического флота США. То, что я увидел, испугало меня и напомнило истории о ржавеющем российском флоте в дни после распада Советского Союза в 1991 году, — поделился журналист.

Он добавил, что несколько военных кораблей, включая корабль-амфибию Arlington, он заметил ржавеющими у причала. При этом он вспомнил, что после распада СССР военное руководство США издевалось над изображениями ржавых советских кораблей.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что авиация США и любой страны НАТО не сможет защититься от российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400, потому что возможные зарубежные новинки моделируются российскими специалистами математически.