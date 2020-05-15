Рыбаков нашли после 42-дневного дрейфа в Тихом океане

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Двух жителей Республики Маршалловы Острова, пропавших 2 апреля, прибило к крошечному атоллу в Федеративных Штатах Микронезии. Рыбаки остались живы после 42-дневного дрейфа в Тихом океане.

Их маленькую лодку с подвесным мотором вымыло на берег Намолука утром 14 мая. Рыбаки преодолели путь в 1600 км, передаёт New Zealand Herald.

Они были худыми и слабыми, как и следовало ожидать после 40 дней в море, — рассказал министр здравоохранения Маршалловых Островов Джек Ниденталь.

Трое мужчин отправились на рыбалку с острова Эбейе в начале апреля. Двум удалось выжить после многокилометрового дрейфа, где находится третий не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники МЧС спасли двух жителей Камчатки после шести дней дрейфа на перевёрнутой лодке. Первоначально мужчин было трое.