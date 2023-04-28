Рябков: России нужен взвешенный ответ на невыдачу виз США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ Москвы на несвоевременную выдачу российским журналистам виз для сопровождения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН должен быть взвешенным, пишут «Аргументы и Факты». Дипломат подчеркнул, что необходимо учесть все возможные реакции Вашингтона на ответные действия Москвы.

Мы сейчас находимся как раз в процессе. Я понимаю, что вопрос разогретый, но нельзя ошибиться и навредить самим себе. Поскольку, зная американцев, можно предположить, что эта эскалационная спираль им тоже не чужда. То есть нам необходимо все просчитать на несколько ходов вперед, все шаги и их последствия, — сказал Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства при этом затруднился ответить, будет ли ответ на это «хамство» с американской стороны симметричным или же несимметричным.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на невыдачу журналистам виз в США станет сюрпризом для Вашингтона. Она отметила, что пока не будет сообщать, в чем будут заключаться ответные меры.