Захарова пообещала сюрприз для США Захарова: ответ Москвы на невыдачу журналистам виз в США станет сюрпризом

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Ответ Москвы на невыдачу журналистам виз в США станет сюрпризом для Вашингтона, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Она отметила, что пока не будет сообщать, в чем будут заключаться ответные меры.

Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что представитель Белого дома Джон Кирби «заврался» по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, которые должны были отправиться вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН.

Она отметила, что вместе с министром должны были полететь в том числе журналисты, которые не были аффилированы с государством. Захарова также назвала «пакостью» выдачу виз представителям российской прессы, когда самолет с Лавровым уже взлетел.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз российским журналистам. Он при этом уточнил, что уровень демарша обозначить сейчас сложно из-за необходимости согласовать данный вопрос с профильным департаментом в Москве.