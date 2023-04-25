В МИД РФ пригрозили США из-за невыдачи виз российским журналистам Замглавы МИД Рябков: Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз российским журналистам, передает РИА Новости. Он при этом уточнил, что уровень демарша обозначить сейчас сложно из-за необходимости согласовать данный вопрос с профильным департаментом в Москве.

Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится. Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего, — сказал Рябков.

Он при этом не стал отвечать на вопрос о том, рассматривает ли Москва в качестве ответной меры вызов посла США в МИД.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что представитель Белого дома Джон Кирби «заврался» по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, которые должны были отправиться вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН. Она отметила, что вместе с министром должны были полететь в том числе журналисты, которые не были аффилированы с государством. Захарова также назвала «пакостью» выдачу виз представителям российской прессы, когда самолет с Лавровым уже взлетел.