Кирби объяснил невыдачу виз журналистам из пула Лаврова Кирби объяснил невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН отстаиванием свободы прессы

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

США отказали в выдаче виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совбез ООН в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, они являются «органами пропаганды», заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул приверженность Соединенных Штатов свободе прессы.

Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу, — сказал Кирби.

Отвечая на вопрос, опасается ли Вашингтон последствий для арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, признанного виновным в шпионаже, после отказа в выдаче виз журналистам, Кирби поправил спрашивающего, заявив, что публицист «не шпион, а репортер».

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова сообщила, что американские власти отказались выдавать визы российским делегатам. Дипломат подчеркнула, что они планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН.

Накануне Лавров заявил, что отказ США выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН показал цену их заявлениям о защите свободы слова. По его словам, Москва не забудет и не простит этого.