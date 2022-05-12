«Русские, вон»: Запашный рассказал о пикетах против его шоу в Латвии

Эдгард Запашный / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько лет назад латвийские активисты выступили против циркового шоу братьев Запашных у себя в стране, рассказал Эдгард Запашный «Царьграду». При этом пикет закончился сразу после выступления. Люди увидели качественное шоу без какой-либо «псевдопропаганды», отметил он.

Нас тогда пикетировали: человек 10–20 стояло около входа на стадион, людей с плакатами, что «русские, вон», с животными неправильно [обращаются]... Ну вся грязь в одну кучу. Но что меня удивило, что после шоу вот этот пикет был снесён практически сразу, — сказал Запашный.

Затем активисты пикетировали только до начала выступления.

Артист добавил, что небольшие европейские страны являются ведомыми, ими управляют со стороны, так как экономика этих государств слабая, а у людей нет финансового успеха.

До этого Эдгард Запашный заявил, что санкции против России приобрели вид флешмоба, который поддерживают практически все, а продлятся они недолго. По мнению артиста цирка, на это указывает и то, что Италия уже начала выдавать визы россиянам, а страны Латинской Америки и вовсе не стали осуждать Россию за операцию на Украине.

Его брат Аскольд Запашный высказал мнение, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР «100% принесёт мир» в Донбасс и со 100-процентной гарантией ухудшит отношения Москвы и Киева. Он подчеркнул, что Кремлю «не оставили иного выбора», кроме как признать Луганскую и Донецкую народные республики.