Руслан Стефанчук назначен новым спикером Верховной рады

Фото: parlament.ua

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Муратов стал третьим россиянином, получившим награду.

В комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». До Муратова премию мира получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил...