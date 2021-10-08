Руслан Стефанчук назначен новым спикером Верховной рады
Сона Рустамова
Сона Рустамова
12:08, 08 октября 2021
Руслан СтефанчукФото: parlament.ua
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Новым спикером Верховной рады Украины избран первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, сообщает РИА Новости. Как отмечается, за такое решение проголосовал 261 парламентарий при минимуме 226 голосов.
Парламент как единственный законодательный орган был всегда тем местом, где переплетались политика и законотворчество, но мне кажется, что в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества. Должность главы Верховной рады, её назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства, — сказал Стефанчук во время своего выступления в Раде.
До избрания спикером политик занимал должность первого вице-спикера Верховной рады Украины, представителя президента в Раде — советника президента. В настоящее время он является представителем пропрезидентской партии «Слуга народа».
Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за его работы и разногласий по закону об олигархах и санкционной политике. Подобное решение поддержали 284 депутата.