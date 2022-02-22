Румыния сообщила, что 23 государства ждут от нее помощи Украине

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил, что его страна получила просьбы об эвакуации жителей Украины от 23 стран и от ОБСЕ. Об этом румынский министр заявил в эфире телеканала Digi24.

До настоящего времени мы получили запросы от 23 государств и от ОБСЕ, например, для возможной эвакуации наблюдателей, которые ведут мониторинг в особенности на востоке Украины, — сказал Ауреску.

Румынский министр с полной уверенностью утверждает, что на востоке Украины — а именно в «так называемых» признанных республиках, ест российское военное присутствие.

Есть уже чрезвычайно значительное российское военное присутствие вокруг Украины, на всех границах Украины. <...> Таким образом, мы можем ожидать агрессивных намерений, но надеемся, что этого не произойдёт, — сказал глава румынского МИДа.

По словам Ауреску, из посольства Румынии в Киеве были вывезены члены семей дипломатов и сокращен технический персонал. Однако, в посольстве остаются 15 человек и оно «вполне функционально»

Ранее во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. О грядущей эвакуации сообщал российский МИД и уточнил, что скорый отъезд дипкорпуса связан с угрозами физической расправы, которые поступали с 2014 года в адрес российских дипломатов.