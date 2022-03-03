RTL: в Париже задержали военных, которые собирались попасть на  Украину

Правоохранительные органы Франции задержали в Париже несколько военнослужащих Французского иностранного легиона, сообщило радио RTL. Они, предположительно, ехали на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева.

Среди задержанных было 14 военнослужащих украинского происхождения, а также 13 «гражданских добровольцев». Известно, что они собирались на автобусе отправиться в Польшу, откуда можно попасть на Украину.

Среди задержанных девять военнослужащих находилиcь в официальном увольнении. Они имели разрешение на то, чтобы покинуть расположение военной части, и официально не cчитались дезертирами. В то же время ещё пятеро легионеров не имели соответствующего разрешения. Однако влаcти намерены установить их истинные мотивы в ходе расследования: планировали они навеcтить родных или же принять участие в боевых действиях.

Командование Иностранного легиона недавно разрешило военным украинского происхождения отправиться на поиски родственников в приграничных районах соседних с Украиной стран. Отмечается, что в данном французском подразделении служат около 700 украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в государстве создаётся иностранный легион для добровольцев из-за рубежа. 2 марта стало известно, что уже более тысячи добровольцев из 16 стран едут на Украину и заявки продолжают поступать.