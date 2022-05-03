Роттердам заявил о готовности принять танкеры с нефтью из России Администрация порта Роттердама сообщила, что готова принять танкеры с нефтью из России

На палубе нефтяного танкера / Фото shutterstock.com

В Нидерланды направляются не менее восьми танкеров с российской нефтью, порт Роттердама готов их принять, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на администрацию порта. Отмечается, что Киев призвал не пропускать эти суда, но просьба осталась без внимания. Голландские профсоюзы подчёркивают, что бойкотировать российские танкеры юридически невозможно.

До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме, — заявили в администрации.

По словам членов профсоюза, бойкотировать российские танкеры или суда с российскими грузами юридически невозможно, так как велики риски проиграть в суде иски судовладельцев. Однако некоторые докеры всё же решаются «по соображениям совести», после чего их временно переводят на другую работу.

Аналогичный случай произошёл в шведском порту, где работники дока отказались разгружать любые суда, связанные с Россией, поэтому судно Sunny Liger не пустили в порт. Однако кабмин Нидерландов 29 апреля не смог запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью, поскольку танкер ходит под флагом Маршалловых Островов.

Ранее правительство Нидерландов запретило энергетическим компаниям принимать новые условия оплаты газа в рублях. По данным Bloomberg, доля голландского рынка порядка 4% экспорта «Газпрома» в ЕС и Турцию, по данным на первую половину 2021 года. При этом на Россию приходится 20% всего поставляемого в Нидерланды газа.

Позже министр по вопросам климата и энергетической политики страны Роб Йеттен заявил, что Амстердам сможет обрести независимость от российских энергоресурсов путём полного отказа от российского газа, угля и нефти к концу текущего года.