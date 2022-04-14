Bloomberg: власти Нидерландов запретили компаниям оплачивать газ в рублях

Правительство Нидерландов приказало энергетическим компаниям отказаться от новых условий оплаты газа, предложенных Россией, пишет Bloomberg. По данным агентства, это может подтолкнуть другие европейские страны последовали этому примеру. По словам представителя Министерства экономики и климатической политики Нидерландов, власти страны согласны с оценкой Европейского союза, который считает оплату газа в рублях нарушением антироссийских санкций. В результате голландским компаниям не разрешат принимать новые условия.

Правительство Нидерландов согласно с выводом Европейской комиссии. Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями, — сказал представитель министерства.

Bloomberg отмечает, что доля голландского рынка от экспорта «Газпрома» в ЕС и Турцию в первой половине 2021 года составила около 4%. При этом на Россию приходится 20% от всего поставляемого в Нидерланды газа.

Власти Нидерландов последние пару месяцев готовились к полному сокращению поставок российского газа — страна уже удвоила свои мощности по импорту сжиженного природного газа. Кроме того, в стране запустили кампанию по энергосбережению, направленную на снижение спроса на природный газ среди бизнеса, домашних хозяйств и правительства.

Путин 31 марта подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.