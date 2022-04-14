Канцлер Австрии: Путин заверил меня в возможности расчёта за газ в евро

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров, которые прошли 11 апреля в Москве, заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро. В интервью новостном агентству APA и немецкому DPA Нехаммер он также прокомментировал возможное эмбарго на российские энергоносители, заявив, что от этого австрийская промышленность и домохозяйства в стране понесут серьёзный ущерб.

Как заявил Нехаммер, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, что «безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество газа и что можно продолжать платить в евро».

Нехаммер cтал первым из лидеров стран Евросоюза, кто нанёс визит в Москву после начала российской спецоперации. Встреча Путина с канцлером Авcтрии прошла в резиденции президента РФ в Ново-Огaрёво. Нехаммер заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жёсткими. Он дал понять Путину, что санкции против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока не прекратится спецоперация на Украине.

Некоторые западные эксперты раскритиковали австрийского канцлера после переговоров с российским лидером. По мнению обозревателей New York Times, встреча с одним из европейских лидеров сыграла на руку Путину. Эксперты отметили: прошедшие переговоры можно назвать показателем безуспешности действий США и их североатлантических союзников.

Путин 31 марта подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из «недружественных» стран. Согласно документу, компании из «недружественных» государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.