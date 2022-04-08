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Песков подтвердил встречу Путина с канцлером Австрии в Москве

Песков заявил, что встреча президента России и канцлера Австрии состоится 11 апреля в Москве
19:30, 10 апреля 2022
Песков подтвердил встречу Путина с канцлером Австрии в Москве Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Визит политика в Москву состоится 11 апреля, сообщает ТАСС.

Путин проведёт завтра переговоры с австрийским канцлером, заявил Песков.

О визите Нехаммера ранее сообщилоиздание Kronen Zeitung. По данным газеты, канцлер на переговорах с Путиным хочет выступить в роли «мостостроителя» и обсудить любые методы, которые позволят «приблизиться к миру» на Украине.

Это будет первый визит лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Путин и Нехаммер впервые проведут переговоры. Ранее канцлер Австрии провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что её страна «сверхпропорционально сильно» зависит от поставок российского газа — на 80%. Она отметила, что за последнее время эта доля не сокращалась, а увеличивалась руками политиков.

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