Песков подтвердил встречу Путина с канцлером Австрии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Визит политика в Москву состоится 11 апреля, сообщает ТАСС.

Путин проведёт завтра переговоры с австрийским канцлером, — заявил Песков.

О визите Нехаммера ранее сообщилоиздание Kronen Zeitung. По данным газеты, канцлер на переговорах с Путиным хочет выступить в роли «мостостроителя» и обсудить любые методы, которые позволят «приблизиться к миру» на Украине.

Это будет первый визит лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Путин и Нехаммер впервые проведут переговоры. Ранее канцлер Австрии провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что её страна «сверхпропорционально сильно» зависит от поставок российского газа — на 80%. Она отметила, что за последнее время эта доля не сокращалась, а увеличивалась руками политиков.