Западные эксперты раскритиковали австрийского канцлера Карла Нехаммера после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению обозревателей New York Times, встреча с одним из европейских лидеров сыграла на руку Путину. Прошедшие переговоры можно назвать показателем безуспешности действий США и их североатлантических союзников.

Многие комментаторы на Западе раскритиковали австрийского канцлера, ведь его страна является членом Европейского союза, но не НАТО. Критиков возмутил визит Нехаммера в Москву, которые посчитали, что подобными действиями канцлер подыгрывает путинскому нарративу о том, что усилия США по изоляции России обязательно закончатся провалом, — сказано в тексте статьи.

Позднее Нехаммер рассказал репортёрам о своих попытках внушить Путину, что Россия виновна во всех «ужасах спецоперации и военных преступлений». Однако президент России «отмахнулся» от обвинений, сказав о том, что все события, тиражируемые в западных СМИ, инсценированы украинскими националистами.

Напомним, что встреча Нехаммера и Путина прошла 11 апреля в Ново-Огарёво и длилась около полутора часов. После беседы не были запланированы пресс-конференции ни у одной из сторон.

По завершению переговоров Нехаммер заявил, что беседа не произвела на него «оптимистичного впечатления», она была «открытой и жёсткой». Нехаммер добавил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за события в Буче.