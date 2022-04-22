Нидерланды намерены отказаться от российских энергоресурсов к зиме

Нидерланды намерены к концу году обрести независимость от российских энергоресурсов путём полного отказа от российского газа, угля и нефти, передаёт ТАСС со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетической политики Роба Йеттена. По его словам, власти страны знают как это сделать.

Министр считает, что для достижения этой цели необходимо «сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и поставке ресурсов из других государств».

Йеттен подчеркнул, что правительство страны в ближайшие несколько недель попробует договориться с другими государствами по вопросам поставок газа в Нидерланды.

Вместе с тем, с его слов, Нидерланды компенсируют затраты энергетических компаний для заполнения газового хранилища в муниципалитете Бергермеер не менее чем на 70% к наступлению зимы. Сумма для этих целей, по словам министра, составит порядка €600 млн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа грядущей зимой «ощутит» отказ от российского газа. По его мнению, последствия санкций в отношении поставок энергоресурсов России будут незаметны весной и летом этого года ввиду имеющихся запасов. Однако зимой, считает Макрон, проблемы отказа от энергетических ресурсов РФ станут очевидны.