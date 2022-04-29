Нидерланды не смогли прогнать танкер с российской нефтью Власти Нидерландов не смогли запретить заход в порт Роттердама судну с российской нефтью

Танкер Sunny Liger / Фото Соцсети

Кабмин Нидерландов не смог запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на главу МИД страны Вопке Хукстру. По её словам, основания для запрета нет, поскольку танкер ходит под флагом Маршалловых островов.

Судно ходит не под российским флагом, а под флагом Маршалловых островов и поэтому не подпадает под санкции ЕС в отношении РФ. Соответственно юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют, — сказала Хукстру.

По данным журналистов, ранее судно Sunny Liger не пустили в один из шведских портов, однако это произошло не из-за санкций, а в связи с позицией работников дока, которые отказались разгружать любые суда, связанные с Россией.

Тем временем единственный контрольно-пропускной пункт Стурскуг на российско-норвежской границе закрыли для проезда грузовиков из РФ, также с 7 мая будет запрещено заходить кораблям из РФ в норвежские порты. Об этом заявила в эфире телекомпании NRK глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Исключение будет сделано лишь для рыболовных судов.