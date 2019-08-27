https://static.news.ru/photo/a0b1b824-c8db-11e9-b109-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Представительство Россотрудничества в Великобритании поздравило «любимого робота-космонавта» с пристыковкой корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции.

В сообщении, размещённом в аккаунте подразделения Федерального агентства в Twitter, отмечается, что сам антропоморфный робот «Фёдор» прокомментировал стыковку с присущей ему долей юмора.

Congrats to our favourite robotic space-pilot @FEDOR37516789 for making it to the #ISS with his unique sense of humour intact.



Upon arrival, he tweeted: “Apologies for the delay. Was stuck in traffic. Ready to continue my work.” https://t.co/X1QBtlHwDj — Russia in UK (@RSGovUK) August 27, 2019

Ранее президент России Владимир Путин назвал благополучную стыковку «Союза МС-14» с Международной космической станцией результатом высокого профессионализма отечественных космонавтов.

Как писал News.ru, космический корабль «Союз МС-14» пристыковался к станции со второй попытки. Как отмечено в аккаунте робота «Фёдора» в Twitter, задержка произошла из-за пробки на пути к станции.