Представительство Россотрудничества в Великобритании поздравило «любимого робота-космонавта» с пристыковкой корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции.
В сообщении, размещённом в аккаунте подразделения Федерального агентства в Twitter, отмечается, что сам антропоморфный робот «Фёдор» прокомментировал стыковку с присущей ему долей юмора.
Congrats to our favourite robotic space-pilot— Russia in UK (@RSGovUK)
@FEDOR37516789for making it to the #ISSwith his unique sense of humour intact.
Upon arrival, he tweeted: “Apologies for the delay. Was stuck in traffic. Ready to continue my work.”
https://t.co/X1QBtlHwDj August 27, 2019
Ранее президент России Владимир Путин назвал благополучную стыковку «Союза МС-14» с Международной космической станцией результатом высокого профессионализма отечественных космонавтов.
Как писал News.ru, космический корабль «Союз МС-14» пристыковался к станции со второй попытки. Как отмечено в аккаунте робота «Фёдора» в Twitter, задержка произошла из-за пробки на пути к станции.