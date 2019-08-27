Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Представительство Россотрудничества в Великобритании поздравило «любимого робота-космонавта» с пристыковкой корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции.

В сообщении, размещённом в аккаунте подразделения Федерального агентства в Twitter, отмечается, что сам антропоморфный робот «Фёдор» прокомментировал стыковку с присущей ему долей юмора.

Ранее президент России Владимир Путин назвал благополучную стыковку «Союза МС-14» с Международной космической станцией результатом высокого профессионализма отечественных космонавтов.

Как писал News.ru, космический корабль «Союз МС-14» пристыковался к станции со второй попытки. Как отмечено в аккаунте робота «Фёдора» в Twitter, задержка произошла из-за пробки на пути к станции.

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