https://static.news.ru/photo/53eeb7a8-c8d1-11e9-804e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Благополучная стыковка с МКС корабля «Союз МС-14» с российским роботом «Фёдором» на борту — результат высокого профессионализма отечественных космонавтов, заявил глава РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Политик назвал действия экипажа «блестящими» и выразил надежду, что дальнейшая работа на орбите «пойдёт как по маслу», передаёт корреспондент News.ru.

Надеюсь, что и «Фёдор» окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе, — пожелал президент.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, обращаясь к российским космонавтам, выразил уверенность, что миссия лётчиков на борту МКС закончится успешно.

Я верю и надеюсь, что вы являетесь очень хорошим примером для всей молодёжи, которая следит за вами. Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте, — резюмировал представитель Анкары.

Во время осмотра павильона Роскосмоса на МАКС-2019 Путину показали продукцию НПО Лавочкина — макеты орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» и космических аппаратов «Арктика», «Луна-25».

Кроме того, глава государства ознакомился с разработками РКК «Энергия» — вариантом спускаемого аппарата ТМА-13 и моделью нового пилотируемого транспортника. «Энергомаш» презентовал два ракетных двигателя — РД-171 и РД-191.

Ранее News.ru сообщал, что Эрдоган заинтересовался возможностью покупки новейшего российского истребителя Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.