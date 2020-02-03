На поездке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину не мог не отразиться инцидент в сирийском Идлибе, который привёл к гибели турецких военнослужащих. Создавалось впечатление, что фатальный обстрел позиций ВС Турции, ответственность за который Анкара возложила на сирийскую правительственную армию, повлиял на характер и тон заявлений Эрдогана во время встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На пресс-конференции по итогам переговоров турецкий лидер заявил, что его страна не поддерживает присоединение Крыма к России.

Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины, — сказал Эрдоган.

Крым был среди вопросов, которые обсуждались во время визита. Анкара рассматривается как возможный посредник в вопросах, связанных с судьбой крымских татар. Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымских татар Мустафа Джемилев на встрече с президентом Турции рассказал о создании так называемой «стамбульской площадки», которая будет касаться вопросов, связанных с российским полуостровом. Вероятно, инициатива получит активную поддержку турецкой стороны: во время визита Эрдоган выразил обеспокоенность положением этой этнической группы.

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и РФ, — напомнил Зеленский на пресс-конференции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятно, слова об обеспокоенности и непризнании Крыма и стали косвенным ответом Эрдогана на давнее приглашение Кремля посетить полуостров. Так, на встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019-го президент РФ Владимир Путин рассказал, что направил президенту Турции приглашение на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по оценке главы российского государства, положительно отнёсся к этому предложению. Строительство мечети началось в Симферополе в октябре 2016 года, а её открытие было запланировано на апрель 2020 года. Впрочем, в день визита Эрдогана в Киев пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что предложение для турецкого лидера остаётся в силе.

Украина, в свою очередь, попыталась отправить Турции положительный сигнал, выразив намерение разобраться со сторонниками опального проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине.

По поводу запрета тех организаций, которые стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии. Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, — сказал Зеленский.

Тем не менее, основным вопросом, который волновал Турцию в этот день, был вовсе не Гюлен, а сирийский Идлиб, территория которого в ночь на 3 февраля была обстреляна в районе населённого пункта Саракиб. По словам Эрдогана, атаки сирийской правительственной армии привели к гибели восьмерых военнослужащих Турции. Анкара утверждает, что уведомляла стороны конфликта о местоположении своих подразделений. Однако Минобороны РФ говорит обратное: турки никого не поставили в известность о своих передвижениях, в результате чего попали под огонь армии президента Башара Асада.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар tskgnkur/twitter.com

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил 3 февраля, что Турция постоянно и мгновенно предоставляет РФ информацию. В день, когда случился инцидент, механизм работал, как обычно, говорит однопартиец Эрдогана.

Трагедия привела к тому, что турецкие военнослужащие 3 февраля не участвовали в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Российская военная полиция самостоятельно прошла по маршруту: Кобани — пункт пропуска «Гариб» — Хараб-Нас — Итвиран-Тахтани — Бадфик — Итвиран — Фаукани — пункт пропуска «Гариб», заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Тем не менее, вопрос с обстрелом ещё не закрыт. В самой Анкаре считают произошедшее не случайным. Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, который является партнером Эрдогана по парламентской коалиции, назвал российское руководство преследующим исключительно свои интересы. Он сказал, что обстрел Идлиба странным образом совпал с поездкой Эрдогана в Киев, указав на «болезненные и проблемные отношения России с Украиной». Вероятно, Путину предстоит ещё один непростой разговор с Эрдоганом.