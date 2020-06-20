США не должны бояться российско-китайского «альянса» в Центральной Азии, говорится в свежем исследовании Брукингского института. В докладе под названием «Китай в Центральной Азии», с которым ознакомился NEWS.ru, констатируется: между Москвой и Пекином наблюдается значительное недоверие, чтобы можно было с уверенностью говорить о перспективах некоего кондоминиума стран в регионе. На такой характер отношений между двумя государствами указывают и другие исследователи.

Аналитики Брукингского института сконцентрировались на том, как Америке стоит выстраивать свою политику в регионе с учётом различных факторов. Они рекомендуют администрации президента США заново взвесить все дипломатические инструменты.

Опасения, что китайско-российский кондоминиум подорвёт суверенитет Центральной Азии, не получили развития. На самом деле Китай и Россия по-прежнему настороженно относятся друг к другу в регионе, кивая и улыбаясь, — отмечают авторы доклада.

По их оценкам, не в пользу КНР говорит восприятие жителей стран региона, которые хорошо помнят «колониальное прошлое».

В то же время Китай не может отвернуться от северного соседа Центральной Азии (имеется в виду Россия. — NEWS.ru), который будет ревностно следить за всем, что происходит, — говорится в докладе Брукингского института.

Несмотря на это, исследователи признают, что китайское экономическое присутствие позволило центральноазиатским государствам значительно улучшить свою инфраструктуру и другие возможности, которые были ранее недоступны, диверсифицировать источники внешнего интереса, поднять свой дипломатический профиль. Несмотря на то что в перспективе действительно могут возникнуть риски чрезмерной экономической зависимости стран от Китая, «китайские рынки и инвестиции обеспечивают необходимое развитие и интеграцию, без чего страны Центральной Азии оказались бы в наихудшем экономическом положении», отмечают эксперты. Проблема для региональных государств заключается в том, что они обладают инвестиционными профилями высокого риска, что затрудняет поиск средств развитых стран или международных финансовых учреждений на инфраструктурные проекты.

Баланс сил в регионе регулярно подвергается изменениям. Важным фактором в Центральной Азии скоро станет вывод иностранного контингента из Афганистана. Несмотря на то что аналитики говорят об опасности подобных действий, Москва смотрит на ситуацию иначе.

U.S. Army/facebook.com

Не считаем, что вывод американских войск из Афганистана чреват ростом угроз для государств Центральной Азии. Скорее, присутствие контингентов США и НАТО является раздражителем для вооружённой оппозиции и препятствием для стабилизации обстановки в стране, — заявила накануне на своём регулярном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российская сторона исходит также из того, что нормализация обстановки в Афганистане позволит официальному Кабулу эффективнее бороться с действующими угрозами терроризма и наркопреступности. Так российский дипломат ответила на просьбу прокомментировать сообщения о беспокойстве стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ростом угроз из-за вывода иностранных сил из Афганистана.

Отдельно Захарова указала на то, что Москва укрепляет потенциал своей военной базы в Таджикистане. Эти слова не могут не дать повод для наблюдателей говорить о расширении военного присутствия РФ в Центральной Азии. Интересно, что в своём недавнем ревью российской прессы эксперты американского Джеймстаунского фонда пришли к выводу, что военные РФ в настоящее время пересматривают свои взгляды на роль Пекина не только в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии.

Не исключено, что российские стратеги стали интерпретировать китайскую политику в регионе несколько иначе, чем раньше, — как попытку бросить вызов Кремлю, предполагают исследователи. Как бы то ни было, но ни Москва, ни Пекин никогда не признают существование подобных тревог: жёсткую критику Россия позволяет себе исключительно в адрес западных партнёров. Тем не менее это не исключает того, что предполагаемые шероховатости отношений двух стран в Центральной Азии будут учтены теми, кто принимает решения в США.