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Россию на встрече с Байденом в ООН представляла заместитель постпреда

06:38, 19 марта 2021
Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственной страной Совбеза ООН, представленной на виртуальной встрече с президентом США Джо Байденом заместителем постоянного представителя, а не самим постпредом, стала России. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

На встрече Джо Байдена и постпредов стран СБ ООН, американский президент призывал к действиям в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Кроме того, Белый дом сообщает, что Байден заявил о желании США демонстрировать «основанное на ценностях глобальное лидерство» и общаться с международными институтами, в первую очередь — с ООН.

Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не брала слова, — написал Полянский на своей странице в Twiter.

Ранее ООН негативно оценила решение Британии нарастить ядерный потенциал. Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, это может нанести вред глобальной стабильности. Об этом писал NEWS.ru.

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